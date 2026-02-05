Mau News: शराब पी कर 2 दोस्तों को बुलाया, फिर नाबालिग से किया गंदा काम, मुकदमा दर्ज

अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि घटना की शिकायत मिलने पर 3 फरवरी को भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है, जबकि महिला पुलिसकर्मी उसके बयान दर्ज कर रही हैं। पीड़िता का बयान जल्द ही न्यायालय में भी दर्ज कराया जाएगा।फिलहाल तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, लेकिन उनकी तलाश के लिए पुलिस की विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं। सभी आरोपी कोतवाली थाना क्षेत्र के ही निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए सतर्कता के साथ जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा किया जा रहा है।ऐसे संवेदनशील मामलों में पीड़ितों की सुरक्षा और गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है।