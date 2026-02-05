5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

मऊ

Mau News: शराब पी कर 2 दोस्तों को बुलाया, फिर नाबालिग से किया गंदा काम, मुकदमा दर्ज

Mau News: मऊ जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच तेज कर दी है। जानकारी के अनुसार, पीड़िता की मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी लगभग 15 वर्षीय [&hellip;]

मऊ

image

Abhishek Singh

Feb 05, 2026

Mau

Mau, Pc: Patrika

Mau News: मऊ जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच तेज कर दी है।

जानकारी के अनुसार, पीड़िता की मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी लगभग 15 वर्षीय बेटी एक पड़ोसी युवक के साथ घर से बाहर गई थी। आरोप है कि वहां शराब का सेवन हुआ, जिसके बाद उस युवक ने अपने दो अन्य साथियों को बुला लिया। तीनों युवकों की उम्र करीब 19 वर्ष बताई जा रही है। इन तीनों पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगा है।

मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी

अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि घटना की शिकायत मिलने पर 3 फरवरी को भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है, जबकि महिला पुलिसकर्मी उसके बयान दर्ज कर रही हैं। पीड़िता का बयान जल्द ही न्यायालय में भी दर्ज कराया जाएगा।फिलहाल तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, लेकिन उनकी तलाश के लिए पुलिस की विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं। सभी आरोपी कोतवाली थाना क्षेत्र के ही निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए सतर्कता के साथ जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा किया जा रहा है।ऐसे संवेदनशील मामलों में पीड़ितों की सुरक्षा और गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है।

Published on:

05 Feb 2026 12:28 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: शराब पी कर 2 दोस्तों को बुलाया, फिर नाबालिग से किया गंदा काम, मुकदमा दर्ज

मऊ

उत्तर प्रदेश

