Mau News: जनजाति प्रमाणपत्र के लिए गोंड समाज का आंदोलन तेज, 16 लोगों ने शुरू की 24 घंटे की भूख हड़ताल



Mau News: मऊ जिले के मुहम्मदाबाद गोहना में अनुसूचित जनजाति (गोंड) के जाति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग को लेकर गोंड समाज का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। सोमवार को आंदोलन के छठे दिन 16 लोगों ने 24 घंटे की भूख हड़ताल शुरू कर दी। यह धरना तहसील गेट के बाहर सड़क पटरी पर जारी है, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के महिला, पुरुष और युवा शामिल हैं।