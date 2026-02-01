Mau News: मंगेतर से हुई बात फिर सिपाही ने लगा ली फांसी, मच गया कोहराम



सूचना मिलते ही जेल अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। पुलिस को अवगत कराया गया, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

मृतक के पिता प्रभुनाथ टाइल्स का कार्य करते हैं और प्रयागराज उनका आना-जाना लगा रहता था। उन्होंने बताया कि रविवार दोपहर बेटे से बातचीत हुई थी, जिसमें उसने पूछा था कि वह कब प्रयागराज आएंगे।

केंद्रीय कारागार नैनी के वरिष्ठ जेल अधीक्षक विजय विक्रम सिंह ने बताया कि पृथ्वीराज ड्यूटी के बाद अपने कमरे पर गए थे और किसी प्रकार की परेशानी की जानकारी नहीं थी। वहीं डीसीपी यमुनानगर विवेक चंद्र यादव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है