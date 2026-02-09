Mau Accident: तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार बुजुर्ग दम्पति को मारी टक्कर, महिला की दर्दनाक मौत

मऊ जनपद में तेज रफ्तार का कहर एक बार और देखने को मिला। मऊ बलिया रोड पर अदरी मोड़ के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार बुजुर्ग दंपत्ति को अपने चपेट में ले लिया। जिसमें महिला की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरी घटना के बाद पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घायल का इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है, घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया।