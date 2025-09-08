‘नो FIR,नो अरेस्ट, फैसला ऑन द स्पॉट’; 37 सालों से नहीं हुई इस जगह एक भी रिपोर्ट दर्ज; खाली हाथ लौट जाती है पुलिस

गांव के वर्तमान प्रधान अभय यादव की माने तो इस परंपरा को उनके पिता ने शुरू किया था। तभी से ये परंपरा चलती आ रही है। उन्होंने बताया कि 1988 में उनके पिता गांव के प्रधान बने। इसके बाद से उन्होंने किसी भी विवाद को आपसी समझौते से निपटाने की परंपरा डाली। गांव के बड़े-बुजुर्ग हर विवाद का हल तब से लेकर वर्तमान तक बैठक करके निकालते हैं। इसी वजह से गांव में कभी पुलिस के हस्तक्षेप की नौबत भी नहीं आई।