मेडिकल कॉलेज में चीखती चिल्लाती रही महिला; डॉक्टर से मिलवाने के बहाने टॉयलेट में ले जाकर सफाईकर्मी ने किया रेप

Crime News: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में एक महिला तीमारदार के साथ रेप किया गया।मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले सफाईकर्मी ने ही दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।
बताया जा रहा है कि पीड़िता अपने बीमार जेठ की देखभाल के लिए अस्पताल में रुकी हुई थी। महिला का आरोप है कि सोमवार सुबह अस्पताल के सफाईकर्मी जयशंकर ने उसे डॉक्टर से मिलवाने के बहाने स्टाफ शौचालय में ले जाकर दरवाजा बंद किया। इसके बाद आरोपी ने महिला के साथ रेप किया।
जैसे-तैसे पीड़िता आरोपी के चंगुल से निकलकर पुलिस चौकी पहुंची। जहां उसने मामले को लेकर शिकायत दी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी सफाईकर्मी को गिरफ्तार कर लिया है।
मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि आरोपी “सन फैसिलिटी” नामक फर्म के जरिए अस्पताल में तैनात था। मामले को गंभीरता से लेते हुए अस्पताल प्रबंधन ने सेवा प्रदाता कंपनी को भी नोटिस जारी किया है। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी अस्पतालकर्मी को पुलिस ने गिरफ्तार कर किया है। साथ ही आरोपी से पूछताछ की जा रही है।
मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने X पर पोस्ट किया,'' यूपी के शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज के बाथरूम में एक मरीज की महिला तीमारदार के साथ रेप की घटना बेहद शर्मनाक है, यूपी के अस्पतालों में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, किस मुंह से भाजपा सरकार के नेतागण और मुख्यमंत्री महिला सुरक्षा के ढिंढोरा पीटते हैं? जबकि सच्चाई यह है कि हर जगह हर कदम पर यूपी में महिलाएं असुरक्षित हैं और महिला अपराध के मामले लगातार भाजपा सरकार में बढ़ते जा रहे। शाहजहांपुर वाले बड़बोले मंत्री स्पष्टीकरण दें जो कि हर मामले में उछलते कूदते सरकार का बचाव करते हैं।''
