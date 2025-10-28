मेडिकल कॉलेज में चीखती चिल्लाती रही महिला; डॉक्टर से मिलवाने के बहाने टॉयलेट में ले जाकर सफाईकर्मी ने किया रेप

मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने X पर पोस्ट किया,'' यूपी के शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज के बाथरूम में एक मरीज की महिला तीमारदार के साथ रेप की घटना बेहद शर्मनाक है, यूपी के अस्पतालों में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, किस मुंह से भाजपा सरकार के नेतागण और मुख्यमंत्री महिला सुरक्षा के ढिंढोरा पीटते हैं? जबकि सच्चाई यह है कि हर जगह हर कदम पर यूपी में महिलाएं असुरक्षित हैं और महिला अपराध के मामले लगातार भाजपा सरकार में बढ़ते जा रहे। शाहजहांपुर वाले बड़बोले मंत्री स्पष्टीकरण दें जो कि हर मामले में उछलते कूदते सरकार का बचाव करते हैं।''