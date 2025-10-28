Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शाहजहांपुर

मेडिकल कॉलेज में चीखती चिल्लाती रही महिला; डॉक्टर से मिलवाने के बहाने टॉयलेट में ले जाकर सफाईकर्मी ने किया रेप

Crime News: डॉक्टर तीसरी मंजिल पर हैं, ऐसा कहकर महिला को सफाईकर्मी वहां ले गया। इसके बाद बाथरूम में ले जाकर महिला का रेप किया गया।

2 min read
Google source verification

शाहजहांपुर

image

Harshul Mehra

Oct 28, 2025

rape

प्रतीकात्मक तस्वीर

Crime News: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में एक महिला तीमारदार के साथ रेप किया गया।मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले सफाईकर्मी ने ही दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।

शाहजहांपुर में सफाईकर्मी ने किया महिला से रेप

बताया जा रहा है कि पीड़िता अपने बीमार जेठ की देखभाल के लिए अस्पताल में रुकी हुई थी। महिला का आरोप है कि सोमवार सुबह अस्पताल के सफाईकर्मी जयशंकर ने उसे डॉक्टर से मिलवाने के बहाने स्टाफ शौचालय में ले जाकर दरवाजा बंद किया। इसके बाद आरोपी ने महिला के साथ रेप किया।

सफाईकर्मी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

जैसे-तैसे पीड़िता आरोपी के चंगुल से निकलकर पुलिस चौकी पहुंची। जहां उसने मामले को लेकर शिकायत दी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी सफाईकर्मी को गिरफ्तार कर लिया है।

कंपनी को अस्पताल प्रबंधन ने भेजा नोटिस

मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि आरोपी “सन फैसिलिटी” नामक फर्म के जरिए अस्पताल में तैनात था। मामले को गंभीरता से लेते हुए अस्पताल प्रबंधन ने सेवा प्रदाता कंपनी को भी नोटिस जारी किया है। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी अस्पतालकर्मी को पुलिस ने गिरफ्तार कर किया है। साथ ही आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

समाजवादी पार्टी ने X पर किया पोस्ट

मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने X पर पोस्ट किया,'' यूपी के शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज के बाथरूम में एक मरीज की महिला तीमारदार के साथ रेप की घटना बेहद शर्मनाक है, यूपी के अस्पतालों में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, किस मुंह से भाजपा सरकार के नेतागण और मुख्यमंत्री महिला सुरक्षा के ढिंढोरा पीटते हैं? जबकि सच्चाई यह है कि हर जगह हर कदम पर यूपी में महिलाएं असुरक्षित हैं और महिला अपराध के मामले लगातार भाजपा सरकार में बढ़ते जा रहे। शाहजहांपुर वाले बड़बोले मंत्री स्पष्टीकरण दें जो कि हर मामले में उछलते कूदते सरकार का बचाव करते हैं।''

ये भी पढ़ें

समलैंगिक ऐप पर 6 से दोस्ती और फिर 1 फ्लैट में सातों की मुलाकात, 8वीं मंजिल पर हुई दिल दहला देने वाली घटना
नोएडा
friendship formed on dating app then 7 boys arrived to meet at flat in noida

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Oct 2025 11:14 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Shahjahanpur / मेडिकल कॉलेज में चीखती चिल्लाती रही महिला; डॉक्टर से मिलवाने के बहाने टॉयलेट में ले जाकर सफाईकर्मी ने किया रेप

बड़ी खबरें

View All

शाहजहांपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘कौन हो तुम? हम किसान हैं साहब!’ 50 बार कह चुके नहीं हो रहा समाधान, BJP विधायक ने किसान को हड़काया

शाहजहांपुर

हाथ में यूरिन की थैली, सिर पर पट्टी… अस्पताल से सीधे ठेके पर पहुंच गया शराबी

शाहजहांपुर

मौसम में बढ़ रही ठंडक, रात में सर्दी और दिन में गर्मी कर रही बीमार

मौसम बदलते ही बढ़े मरीज! दिन में उमस, रात में ठंड से खांसी-जुकाम और सांस की तकलीफ में इजाफा...(photo-patrika)
शाहजहांपुर

Indian Railways: दीपावली एवं छठ त्यौहारों पर चलेगी 16 स्पेशल ट्रेन, जाने पूरा टाइम टेबल

irctc
शाहजहांपुर

Shahjahanpur Accident: खाटू श्याम मंदिर दर्शन करने जा रही मां बेटी को डंपर ने रौंदा, दर्दनाक मौत

Accident
शाहजहांपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.