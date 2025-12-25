मौत के वो आखिरी 30 सेकंड…भागो…भागो…हटो, पति-पत्नी, 2 बच्चों समेत 5 के उड़े चीथड़े, मंजर देख कांपा लोगों का कलेजा

तभी एक बाइक पर 5 लोग- दो पुरुष, एक महिला और दो मासूम बच्चे मानवरहित क्रॉसिंग से पटरी पार करने की कोशिश कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हरिओम ने दूर से ट्रेन आती देखकर बाइक पटरी पर ही रोक दी। उसे भ्रम हुआ कि ट्रेन दूसरी लाइन से गुजर रही है जबकि अमृतसर से सहरसा जा रही 12204 गरीबरथ एक्सप्रेस उसी पटरी पर तेज गति से पहुंच गई। लोको पायलट ने हॉर्न बजाकर बाइक सवारों को हटाने का प्रयास किया लेकिन समय रहते कोई संभल नहीं सका और ट्रेन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।