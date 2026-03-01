…जब ‘लाट साहब’ ने मांगा साल भर का लेखा-जोखा, कोतवाल ने खुद अपने हाथों से थमा दिए शराब और रुपए

पूरे मार्ग में हुरियारे जयकारे लगाते हुए लाट साहब को जूते मारते रहे। बैलगाड़ी पर तख्त रखकर और उस पर कुर्सी सजाकर लाट साहब का आसन बनाया गया था। सुरक्षा के लिहाज से उनके सिर पर हेलमेट लगाया गया था और चारों ओर पुलिस व पीएसी के जवान तैनात रहे। जुलूस चार खंबा और टाउन हॉल से होते हुए लगभग आठ किलोमीटर का सफर तय कर पुनः मंदिर पहुंचकर समाप्त हुआ। इसी तरह ‘छोटे लाट साहब’ का जुलूस भी सौहार्दपूर्ण माहौल में निकला।