होली खेलने के बहाने घर में घुसा पति, पत्नी के बॉयफ्रेंड पर फेंका तेजाब, फिर चाकु से काट दिया पत्नी का गला

शाहजहांपुर में पति ने पत्नी का गला रेत डाला
Shahjahanpur Crime News: यूपी के शाहजहांपुर में होली के मौके पर एक बेहद दुखद वारदात हुई। मूल रूप से थाना रौजा क्षेत्र के रहने वाले मनमोहन पांडेय ने करीब 10 साल पहले प्रेमनगर की रहने वाली आरती (उम्र 31 वर्ष) से प्रेम विवाह किया था। दोनों की एक 6 साल की बेटी भी है। शादी के बाद दोनों के बीच अक्सर झगड़े होने लगे। दो साल पहले आरती ने मनमोहन से तलाक का केस दायर कर दिया और अलग रहने लगी।
तलाक के केस के दौरान आरती अपने प्रेमी बृजदीप के साथ रहने लगी। बृजदीप चौक कोतवाली क्षेत्र के बृज विहार कॉलोनी का रहने वाला है। पिछले 6 महीनों से दोनों बालाजी नगर कॉलोनी में किराए के मकान में लिव-इन में रह रहे थे। बृजदीप अक्सर वहां आकर रुकता था। होली के दिन सुबह करीब 6 बजे मनमोहन पत्नी के घर पहुंचा। उसने चेहरे पर मुखौटा पहन रखा था और होली खेलने का बहाना बनाया। उसने दरवाजा खटखटाया। बृजदीप ने दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, मनमोहन ने बृजदीप की आंखों में रंग डाल दिया और उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। बृजदीप बुरी तरह चीखा और बाहर भागा। उसका चेहरा तेजाब से झुलस गया। शोर सुनकर आरती बाहर आई। मनमोहन ने उसे दबोच लिया और चाकू से उसका गला रेत दिया। आरती गंभीर रूप से घायल हो गई। यह देखकर बृजदीप वापस आया और मनमोहन पर टूट पड़ा। उसने लात-घूंसे मारे और ईंट से सिर पर कई वार किए। मनमोहन अधमरा हो गया।
स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। चौक कोतवाली प्रभारी अश्विनी कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। तीनों को जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने आरती को मृत घोषित कर दिया। मनमोहन की हालत बहुत गंभीर है। बृजदीप का चेहरा तेजाब से बुरी तरह जल गया है।
बृजदीप ने पुलिस को बताया कि मंगलवार रात वह आरती के साथ था। सुबह दोनों बातें कर रहे थे तभी डोरबेल बजी। दरवाजा खोलते ही मुखौटा पहने व्यक्ति ने आंखों में रंग और चेहरे पर तेजाब डाला। चीख सुनकर आरती बाहर आई। बृजदीप ने उसे भागने को कहा, लेकिन हमलावर ने उसे पकड़ लिया। मुखौटा खींचने पर पता चला कि वह मनमोहन ही था। मनमोहन ने चाकू से आरती का गला काट दिया। बृजदीप ने उसे रोका और बदले में मनमोहन को बुरी तरह पीटा।
बृजदीप की तहरीर पर पुलिस ने मनमोहन के खिलाफ हत्या और तेजाब हमले का मुकदमा दर्ज किया है। जांच जारी है। यह घटना जिला मुख्यालय से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर चौक कोतवाली क्षेत्र में हुई। आरती 5 भाई-बहनों में सबसे छोटी थी। उसके पिता प्राइवेट नौकरी करते हैं। मनमोहन दो भाइयों में छोटा है और उसके पिता रेलवे से रिटायर लोको पायलट हैं।
शाहजहांपुर
उत्तर प्रदेश
