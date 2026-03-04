होली खेलने के बहाने घर में घुसा पति, पत्नी के बॉयफ्रेंड पर फेंका तेजाब, फिर चाकु से काट दिया पत्नी का गला

तलाक के केस के दौरान आरती अपने प्रेमी बृजदीप के साथ रहने लगी। बृजदीप चौक कोतवाली क्षेत्र के बृज विहार कॉलोनी का रहने वाला है। पिछले 6 महीनों से दोनों बालाजी नगर कॉलोनी में किराए के मकान में लिव-इन में रह रहे थे। बृजदीप अक्सर वहां आकर रुकता था। होली के दिन सुबह करीब 6 बजे मनमोहन पत्नी के घर पहुंचा। उसने चेहरे पर मुखौटा पहन रखा था और होली खेलने का बहाना बनाया। उसने दरवाजा खटखटाया। बृजदीप ने दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, मनमोहन ने बृजदीप की आंखों में रंग डाल दिया और उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। बृजदीप बुरी तरह चीखा और बाहर भागा। उसका चेहरा तेजाब से झुलस गया। शोर सुनकर आरती बाहर आई। मनमोहन ने उसे दबोच लिया और चाकू से उसका गला रेत दिया। आरती गंभीर रूप से घायल हो गई। यह देखकर बृजदीप वापस आया और मनमोहन पर टूट पड़ा। उसने लात-घूंसे मारे और ईंट से सिर पर कई वार किए। मनमोहन अधमरा हो गया।