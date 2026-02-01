15 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शाहजहांपुर

चाचा की कार में भतीजों ने थार से मारी टक्कर, खाई में चली गई गाड़ी फिर खींचकर बाहर निकाला… और मार दी गोली मौत

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। जिस अविवाहित चाचा ने परिवार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन धन संपत्ति की लालच में भतीजों ने चाचा गोली मारकर हत्या कर दी।

2 min read
Google source verification

शाहजहांपुर

image

Mahendra Tiwari

Feb 15, 2026

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

शाहजहांपुर में शिवरात्रि के दिन एक परिवार की दुश्मनी ने खूनी मोड़ ले लिया। मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे 50 वर्षीय वीरेश सिंह की रास्ते में गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप उनके ही भतीजों पर है। जमीन और पैसों के विवाद में रिश्तों की डोर ऐसी टूटी कि चाचा की जान चली गई। और परिवार बिखर गया।

शाहजहांपुर जिले के थाना गढ़िया रंगीन थाना क्षेत्र के गांव खमरिया के रहने वाले वीरेश सिंह रविवार को महाशिवरात्रि पर्व पर गोगेपुर स्थित शिव मंदिर में जलाभिषेक करने जा रहे थे। उनके साथ भतीजा प्रशांत और गांव के कुछ परिचित भी कार में सवार थे। रास्ते में अचानक हालात बदल गए।

दो गाड़ियों से किया पीछा आगे पीछे से मारी टक्कर खाई में पलट गई कार

परिवार के ही कुछ लोग थार और स्कॉर्पियो गाड़ियों से उनका पीछा करने लगे। आरोप है कि दोनों गाड़ियों ने आगे-पीछे से उनकी कार को घेर लिया। पहले टक्कर मारी गई। फिर दूसरी तरफ से जोरदार टक्कर हुई। लगातार टक्कर लगने से कार सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी। कार में बैठे लोग संभल भी नहीं पाए थे। कि हमलावर वहां पहुंच गए।

पहले सरिया से हमला फिर मार दी गोली, कार में सवार अन्य पांच लोग हुए घायल

बताया जा रहा है कि वीरेश सिंह को कार से बाहर खींचा गया। उन पर लोहे की सरिया से हमला किया गया। और फिर गोली मार दी गई। गोली सिर में लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। कार में सवार पांच अन्य लोग भी घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जमीन और पैसों के लेनदेन की लालच में चली गई जान

वीरेश सिंह अविवाहित थे। और अपने भतीजे प्रशांत के साथ रहते थे। परिवार में काफी समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि 800 गज के एक प्लॉट और 13 बीघा बाग की खरीद को लेकर मतभेद गहरा गया था। आरोप है कि पैसों के लेन-देन और जमीन के नामांतरण को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच अविश्वास बढ़ता गया। प्रशांत का कहना है कि बाग खरीदने के लिए उधार लिया गया पैसा वापस नहीं किया गया। जिससे विवाद और बढ़ गया। दूसरी ओर परिवार के अन्य सदस्यों का आरोप है कि प्लॉट को लेकर धोखे से नामांतरण कराया गया। इसी तनातनी ने रिश्तों में जहर घोल दिया।

एसपी ने घटनास्थल का किया निरीक्षण कड़ी कार्रवाई के निर्देश

सूचना मिलते ही एसपी राजेश द्विवेदी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। शिवरात्रि जैसे पवित्र दिन पर हुई इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। एक जमीन के टुकड़े ने परिवार से एक सदस्य छीन लिया और रिश्तों को हमेशा के लिए दागदार कर दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

15 Feb 2026 09:53 pm

Published on:

15 Feb 2026 09:52 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Shahjahanpur / चाचा की कार में भतीजों ने थार से मारी टक्कर, खाई में चली गई गाड़ी फिर खींचकर बाहर निकाला… और मार दी गोली मौत

बड़ी खबरें

View All

शाहजहांपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

क्या भतीजी को दुल्हन बनता देख पाएंगे राजपाल यादव? परिवार कर रहा भगवान से दुआ

Rajpal Yadav Bail Hearing
शाहजहांपुर

शादी के मंडप में लड़खड़ाया दूल्हा फिर नहीं हो पाया खड़ा, दुल्हन बोली- इससे मैं नहीं कर सकती शादी

शाहजहांपुर

दोस्त ‘डसे’ तो कौन बचाए? डंडे से चेहरे पर इतना मारा की टूटकर बाहर आ गए दांत; दिल दहला देने वाली घटना

friend brutally murders friend assaults face with stick breaks teeth shahjahanpur crime news
शाहजहांपुर

पत्नी ने की पति की हत्या: संबंध बनाने के दौरान चाकू से काट दिया गला, पुलिस ने किया खुलासा

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी, फोटो सोर्स- शाहजहांपुर पुलिस
शाहजहांपुर

गला रेतकर पति की हत्या, फिर लाश के पास भांजे से बनाया संबंध, पत्नी के हवस का खौफनाक सच

शाहजहांपुर मर्डर केस ने हिला दिया यूपी
शाहजहांपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.