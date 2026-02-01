चाचा की कार में भतीजों ने थार से मारी टक्कर, खाई में चली गई गाड़ी फिर खींचकर बाहर निकाला… और मार दी गोली मौत

वीरेश सिंह अविवाहित थे। और अपने भतीजे प्रशांत के साथ रहते थे। परिवार में काफी समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि 800 गज के एक प्लॉट और 13 बीघा बाग की खरीद को लेकर मतभेद गहरा गया था। आरोप है कि पैसों के लेन-देन और जमीन के नामांतरण को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच अविश्वास बढ़ता गया। प्रशांत का कहना है कि बाग खरीदने के लिए उधार लिया गया पैसा वापस नहीं किया गया। जिससे विवाद और बढ़ गया। दूसरी ओर परिवार के अन्य सदस्यों का आरोप है कि प्लॉट को लेकर धोखे से नामांतरण कराया गया। इसी तनातनी ने रिश्तों में जहर घोल दिया।