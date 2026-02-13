क्या भतीजी को दुल्हन बनता देख पाएंगे राजपाल यादव? परिवार कर रहा भगवान से दुआ

परिवार को पूरी उम्मीद है कि राजपाल जल्द बाहर आ जाएंगे और शादी के जश्न में शामिल होंगे। श्रीपाल यादव ने कहा है कि राजपाल ही शादी के मुख्य आकर्षण हैं। उनके बिना जश्न अधूरा लगेगा। पूरा परिवार भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि उन्हें जमानत मिल जाए। बॉलीवुड के कई दोस्त जैसे सलमान खान, अजय देवगन और सोनू सूद भी उनकी मदद के लिए आगे आए हैं। लेकिन फिलहाल राजपाल जेल में ही हैं। बता दें कि राजपाल यादव के भतीजी की शादी 19 फरवरी को होने वाली है, लेकिन उससे पहले 16 फरवरी को जमानत याचिका पर फिर सुनवाई करेगा और इस फैसले के बाद ही तय होगा कि क्या 19 फरवरी को राजपाल शादी में शामिल हो पाएंगे।