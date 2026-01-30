‘यहां से जाओ पापा के सुई लग रही है’, पति के पैर पकड़े और पत्नी ने प्रेमी से कटवा दी गर्दन

जब महिला पुलिसकर्मी ने उसके बेटे पवन से बातचीत की तो सच सामने आया। पवन ने बताया, "रात को पापा के चीखने की आवाज सुनकर वह बरामदे में गया। वहां उसने देखा कि आदेश और दो अन्य लड़के पापा के गले पर चोट मार रहे थे। मम्मी ने पापा के पैर पकड़े थे। मम्मी ने मुझे देखकर डांटा कि पापा को सुई लग रही, तुम अंदर जाओ। मैं डर के कारण कमरे में जाकर सो गया। सुबह जब आंख खुली तो मम्मी पापा के पास बैठी रो रही थी।'' मामले को लेकर CO प्रवीण मलिक ने बताया कि राजू की तहरीर के आधार पर पूजा, आदेश और 2 अज्ञात पर हत्या की FIR दर्ज कर ली गई है।