29 जनवरी 2026,

गुरुवार

प्रयागराज

घर पर चल रहा था देह का धंधा; आपत्तिजनक हालत में मिले लड़के लड़कियां: गर्भरोधक सहित….

Prostitution Racket Busted: आपत्तिजनक हालत में मिले लड़के-लड़कियां मिले। पुलिस ने कमरे से गर्भरोधक भी बरामद किया है। जानिए पूरा मामला क्या है?

प्रयागराज

Harshul Mehra

Jan 29, 2026

Prostitution Racket Busted: प्रयागराज के कीडगंज इलाके में एक बार फिर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ पुलिस ने किया है। कीडगंज पुलिस ने बुधवार शाम मधवापुर स्थित एक मकान में छापेमारी की।

Prostitution Racket Busted in UP: सेक्स रैकेट का भंडाफोड़

इस दौरान वहां से सरगना सहित 4 महिलाएं और 4 पुरुषों को पकड़ा गया। पुलिस ने कमरे से गर्भरोधक सहित कई आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की हैं। मामले में देह व्यापार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में पुलिस की टीम जुट गई है।

UP News: 10 हजार रुपये प्रतिमाह किराए पर लिया कमरा

बता दें कि इससे पहले कीडगंज के नेता नगर स्थित एक अधिकारी के मकान के सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया गया था। पुलिस की माने तो कीडगंज थाना इलाके के मधवापुर मोहल्ले में रहने वाले एक चाय विक्रेता का मकान है। इस मकान में 2 कमरे हैं। करीब 4 महीने पहले राजरूपपुर धूमनगंज की रहने वाली एक महिला ने 10 हजार रुपये प्रतिमाह किराए पर कमरा लिया। महिला ने मकान मालिक को बताया कि उसके पति महिंद्रा कंपनी में काम करते हैं। महिला ने बताया कि उसे परिवार के साथ रहना है। जिसके बाद मकान मालिक ने उसे मकान किराए पर दे दिया। इसके बाद यहां देह व्यापार संचालित होने लगा।

Uttar Pradesh Crime News: युवक और युवती आपत्तिजनक हालत में मिले

पुलिस को इसी बीच स्थानीय लोगों से मकान के भीतर चल रही अवैध गतिविधियों की शिकायत मिली। बुधवार की शाम ACP कर्नलगंज राजीव यादव, इंस्पेक्टर कीडगंज वीरेंद्र कुमार ने महिला पुलिस के साथ छापेमारी की। जिससे मकान में मौजूद महिलाओं और पुरुषों में खलबली मच गई। जैसे ही पुलिस कमरे के अंदर दाखिल हुई तो युवक और युवती आपत्तिजनक हालत में मिले। जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। इसके बाद कमरे की तलाशी में गर्भरोधक सहित अन्य आपत्तिजनक सामान को पुलिस टीम ने बरामद किया गया।

Crime News: 4 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

गिरफ्तार किए गए युवकों में फूलपुर का शाहिल, मोइन, जानसेनगंज का गोविंद ओझ और अशोक नगर निवासी इंद्रजीत शामिल हैं। सभी विवाहित हैं। वहीं, सरगना के अलावा 2 महिलाएं शहर और 2 ग्रामीण क्षेत्र से यहां आकर देह व्यापार करती थीं।

BJP को उसकी ही ‘पिच’ पर सपा देगी चुनौती! अखिलेश यादव बोले-आहत संत अर्थात सत्ता का अंत
लखनऊ
up assembly elections 2027 samajwadi party may give tough challenge to bjp know akhilesh yadav statement

29 Jan 2026 01:11 pm

