घर पर चल रहा था देह का धंधा; आपत्तिजनक हालत में मिले लड़के लड़कियां: गर्भरोधक सहित….

बता दें कि इससे पहले कीडगंज के नेता नगर स्थित एक अधिकारी के मकान के सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया गया था। पुलिस की माने तो कीडगंज थाना इलाके के मधवापुर मोहल्ले में रहने वाले एक चाय विक्रेता का मकान है। इस मकान में 2 कमरे हैं। करीब 4 महीने पहले राजरूपपुर धूमनगंज की रहने वाली एक महिला ने 10 हजार रुपये प्रतिमाह किराए पर कमरा लिया। महिला ने मकान मालिक को बताया कि उसके पति महिंद्रा कंपनी में काम करते हैं। महिला ने बताया कि उसे परिवार के साथ रहना है। जिसके बाद मकान मालिक ने उसे मकान किराए पर दे दिया। इसके बाद यहां देह व्यापार संचालित होने लगा।