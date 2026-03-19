अब और सुरक्षित होगा रेल सफर, प्रयागराज-कानपुर रूट पर अगले हफ्ते से कवच सिस्टम लागू

यह कवच एक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जो ट्रेन चलाते समय होने वाली मानवीय गलतियों को कम करता है। अगर लोको पायलट लाल सिग्नल पार कर देता है या ट्रेन तय गति से तेज चलने लगती है, तो यह सिस्टम खुद ही एक्टिव होकर ट्रेन को रोक देता है। यहां तक कि दो ट्रेनों के आमने-सामने आने की स्थिति में भी यह अपने आप इमरजेंसी ब्रेक लगा देता है।