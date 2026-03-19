19 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

अब और सुरक्षित होगा रेल सफर, प्रयागराज-कानपुर रूट पर अगले हफ्ते से कवच सिस्टम लागू

उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज और कानपुर के बीच ट्रेन यात्रा को और सुरक्षित बनाने जा रहा है। अगले सप्ताह इस व्यस्त रूट पर स्वदेशी कवच सिस्टम पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। यह सिस्टम करीब 190 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर काम करेगा, हालांकि दोनों बड़े स्टेशनों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। लागू करने [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Mar 19, 2026

railway track in Rajasthan

Photo: AI-generated

उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज और कानपुर के बीच ट्रेन यात्रा को और सुरक्षित बनाने जा रहा है। अगले सप्ताह इस व्यस्त रूट पर स्वदेशी कवच सिस्टम पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। यह सिस्टम करीब 190 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर काम करेगा, हालांकि दोनों बड़े स्टेशनों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

लागू करने से पहले रेलवे ने किए कड़े टेस्ट

कवच सिस्टम लागू करने से पहले रेलवे ने इसके कई कड़े टेस्ट किए हैं। अलग-अलग तरह की ट्रेनों और इंजनों के साथ इसका परीक्षण किया गया, जिसमें वंदे भारत ट्रेन भी शामिल रही। यात्रियों के साथ भी 20,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफल ट्रायल किया जा चुका है, जिससे इसकी सुरक्षा और भरोसेमंद कामकाज को परखा गया।

अपने आप लगा सकते हैं इमरजेंसी ब्रेक

यह कवच एक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जो ट्रेन चलाते समय होने वाली मानवीय गलतियों को कम करता है। अगर लोको पायलट लाल सिग्नल पार कर देता है या ट्रेन तय गति से तेज चलने लगती है, तो यह सिस्टम खुद ही एक्टिव होकर ट्रेन को रोक देता है। यहां तक कि दो ट्रेनों के आमने-सामने आने की स्थिति में भी यह अपने आप इमरजेंसी ब्रेक लगा देता है।

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस सिस्टम के लागू होने से इस रूट पर ट्रेन संचालन पहले से ज्यादा सुरक्षित, भरोसेमंद और बेहतर हो जाएगा। यह ‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत तैयार किया गया एक बड़ा कदम है, जो भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने में मदद करेगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Mar 2026 12:07 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / अब और सुरक्षित होगा रेल सफर, प्रयागराज-कानपुर रूट पर अगले हफ्ते से कवच सिस्टम लागू

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

प्रयागराज में विवाद बना जानलेवा, पति ने धारदार हथियार से पत्नी की कर दी हत्या, आरोपी गिरफ्तार

प्रयागराज

सावधान! 19 मार्च को तेज आंधी के साथ होगी ताबड़तोड़ बारिश, यूपी के इन जिलों में बरसेंगे बदरा, देखें IMD का अलर्ट

up weather september 2025 heavy rain alert purvanchal
प्रयागराज

6 साल के बेटे के सामने मां को मार डाला, मासूम बोला- पापा ने मम्मी का गला दबाया

प्रयागराज

पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट सख्त, सवाल – समय पर क्यों नहीं हो रहे चुनाव, देरी क्यों?

प्रयागराज

हाईकोर्ट का आदेश, नमाजियों को सुरक्षा दे प्रशासन, पिछली सुनवाई में डीएम-एसपी को लगाई थी फटकार

प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.