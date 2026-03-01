सावधान! 19 मार्च को तेज आंधी के साथ होगी ताबड़तोड़ बारिश, यूपी के इन जिलों में बरसेंगे बदरा, देखें IMD का अलर्ट

मौसम में आए इस बदलाव का असर तापमान पर भी पड़ेगा। अगले दो दिनों में अधिकतम तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने के संकेत हैं। मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए पश्चिमी यूपी और मध्यांचल के 23 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर सहित कुछ जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट भी जारी किया गया है।