पूर्वांचल में फिर मंडराएंगे बादल, वाराणसी समेत कई जिलों के लिए मौसम अलर्ट जारी

मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि पुरवा हवाओं के प्रभाव और बादलों की सक्रियता बढ़ने के बाद मौसम में फिर बदलाव आ सकता है। आने वाले दिनों में हल्की बारिश की भी संभावना है। इसके बाद करीब पखवाड़े भर में गर्मी और लू का असर भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 20 मार्च के आसपास से बादलों की सक्रियता बढ़ सकती है, जिससे मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिलेगा।