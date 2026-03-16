ट्रेन में हमला, FIR में 17 घंटे की देरी… आशुतोष महाराज ने उठाए सावाल, मेडिकल 6 दिन बाद क्यों?

आशुतोष महाराज का कहना है कि शाम करीब 6:15 बजे उन्होंने FIR लिखवाने के लिए शिकायत दी, लेकिन GRP ने FIR रात 11-12 बजे लिखी। इसके बाद उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। वहां मरहम-पट्टी तो कर दी गई, लेकिन पूरा मेडिकल जांच नहीं हुई। रात में दर्द बढ़ गया, उल्टी हुई और बुखार भी आ गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके केस में जानबूझकर लापरवाही बरती जा रही है। FIR देर से लिखी गई और मेडिकल भी नहीं कराया गया। उन्हें CMO ऑफिस से लेकर डिप्टी CM तक फोन करना पड़ा।