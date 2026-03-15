शराब के लिए बेटे ने मांगे फैसे, पिता ने कर दिया मना, फिर ईंट कुचलकर कर दी हत्या

Meerut Crime News: मेरठ के जेल चुंगी इलाके में नगर निगम की दुकानों में रहने वाले एक युवक अमन ने अपने 43 साल के पिता राजेश कुमार की क्रूर हत्या कर दी। यह घटना शनिवार की सुबह करीब साढ़े तीन बजे हुई। अमन ने पिता पर डंडे और ईंटों से जमकर हमला किया। हमले में राजेश बुरी तरह घायल हो गए और बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई। हत्या के बाद अमन ने खुद की कलाई काटने की कोशिश की। सिविल लाइन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।