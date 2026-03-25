चाइनीज मांझा या मौत की तलवार? मेरठ में कटी युवक की गर्दन, लगे 22 टांके; गहरे घाव से युवक लहूलुहान

दानिश पावरलूम मशीन चलाने का काम करते हैं। उनके परिवार और दोस्तों के अनुसार वह एक जिम्मेदार और सावधान व्यक्ति हैं, फिर भी यह हादसा उनके लिए और उनके परिवार के लिए बड़ा सदमा साबित हुआ है। मेरठ में तमाम दावों और निर्देशों के बावजूद चाइनीज मांझों से होने वाली घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इस घटना ने शहर में चाइनीज मांझे की बिक्री और उपयोग पर कड़ी रोक लगाने की मांग को फिर से हवा दी है।