चाइनीज मांझा या मौत की तलवार? मेरठ में कटी युवक की गर्दन, लगे 22 टांके; गहरे घाव से युवक लहूलुहान

चाइनीज मांझा या मौत की तलवार? AI Generated Image
Chinese Manja Neck Injury Meerut: मेरठ के हापुड़ रोड पर मंगलवार रात एक खौफनाक हादसा हुआ। अहमद नगर के रहने वाले दानिश अपने बाइक से हापुड़ अड्डे से सामान लेकर लौट रहे थे। तभी तिरंगा गेट के पास अचानक उनकी बाइक चाइनीज मांझे की चपेट में आ गई।
इसके परिणामस्वरूप दानिश की गर्दन पर गहरा घाव हुआ और वह खून से लथपथ होकर सड़क पर गिर गए। हादसे की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि डॉक्टरों ने उनकी गर्दन पर कुल 22 टांके लगाने पड़े। उनका इलाज शास्त्री नगर स्थित प्राइवेट अस्पताल में किया गया और उनकी हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है।
घटना के दौरान आसपास के लोग दहशत में आ गए और कुछ देर के लिए तिरंगा गेट पर यातायात भी बाधित रहा। स्थानीय लोगों ने तुरंत दानिश को उठाकर अस्पताल पहुंचाया। हादसे की भयावहता यह है कि दानिश केवल सामान लेकर घर लौट रहे थे, लेकिन अचानक सामने आए चाइनीज मांझे ने उनकी जिंदगी खतरे में डाल दी। कई राहगीरों और आसपास के दुकानदारों ने घटना को देखा और घटना स्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
दानिश पावरलूम मशीन चलाने का काम करते हैं। उनके परिवार और दोस्तों के अनुसार वह एक जिम्मेदार और सावधान व्यक्ति हैं, फिर भी यह हादसा उनके लिए और उनके परिवार के लिए बड़ा सदमा साबित हुआ है। मेरठ में तमाम दावों और निर्देशों के बावजूद चाइनीज मांझों से होने वाली घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इस घटना ने शहर में चाइनीज मांझे की बिक्री और उपयोग पर कड़ी रोक लगाने की मांग को फिर से हवा दी है।
इस हादसे के बाद प्रशासन और नागरिक दोनों ही सुरक्षा उपायों को लेकर चिंतित हैं। पुलिस और नगर निगम कई बार चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन ऐसे जानलेवा हादसे लगातार घट रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सिर्फ चेतावनी पर्याप्त नहीं है, बल्कि चाइनीज मांझे की बिक्री और खुले में उपयोग पर प्रभावी रोक लगाई जानी चाहिए।
लोगों का कहना है कि अगर चाइनीज मांझे पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो ऐसे हादसे भविष्य में और बढ़ सकते हैं। शहरवासियों का कहना है कि सिर्फ जागरूकता ही नहीं, बल्कि कड़ाई से नियम लागू करना ही लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया कि चाइनीज मांझे केवल खेल का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि यह जानलेवा हथियार भी बन सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
मेरठ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग