फर्जी दस्तावेज बनाकर गैंगस्टर ने ले ली जमानत, देहरादून से भाग गया नेपाल, अब 50 हजार का इनामी

सरूरपुर थाना क्षेत्र के जसड़ निवासी अनवर और बागपत के छपरौली निवासी राहुल को जमानती बनाया गया था। दोनों ने कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि उन्होंने उधम सिंह की जमानत नहीं ली थी और उनके दस्तावेजों पर बिना उनकी जानकारी के हस्ताक्षर कराए गए। अनवर ने तहरीर दी कि करनावल निवासी बाबू पंडित और शेखर फोगाट ने लोन दिलाने के नाम पर उनके आधार, पैन कार्ड और सिग्नेचर ले लिए थे, जिनका दुरुपयोग जमानत में किया गया।