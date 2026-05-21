बंगाल CM शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में बड़ा खुलासा! 50 हजार रुपये में बलिया से खरीदी गई थी हत्या में इस्तेमाल कार

जितेंद्र सिंह ने बताया कि गांव के दीपक सिंह उर्फ मिठू ने उन्हें छठ के दौरान कार बिकने की जानकारी दी थी। उस समय कार की कीमत 35 हजार रुपये बताई गई थी, जिसके बाद उन्होंने कार खरीद ली। करीब 5 महीने बाद दीपक ने ही कार को आगे बेचने की सलाह दी। लालच में आकर जितेंद्र ने कार 50 हजार रुपये में ज्ञानेंद्र सिंह को बेच दी।