बंगाल CM शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में यूपी कनेक्शन, बलिया का राजकुमार सिंह CBI के हत्थे चढ़ा

राजकुमार के पिता ने दावा किया कि परिवार का पश्चिम बंगाल से कोई संबंध नहीं है। उनका कहना है कि सीबीआई अधिकारियों ने फोन पर बेटे को हिरासत में लेने की जानकारी दी। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग एक दिन पहले सिविल ड्रेस में घर आए थे। और राजकुमार के बारे में पूछताछ कर उसकी तस्वीर और मोबाइल नंबर लेकर गए थे। परिवार फिलहाल पूरे मामले को लेकर हैरान है। और उसे जांच के नतीजों का इंतजार कर रहा है।