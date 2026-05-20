ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए बलिया में बदला जाएगा गंगा का रास्ता, किसानों को भी होगा फायदा, गोरखपुर की एजेंसी को दिया गया काम

हालांकि, इस परियोजना से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को उम्मीद है कि कटान नहीं होगी। वहीं अधिकारियों ने बताया है कि इस साल बाढ़ आने से पूर्व ही इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। गोरखपुर के सेतू निगम के अधिकारी ने बताया कि फिलहाल कार्य को शुरू कर दिया गया है। उम्मीद है की बाढ़ आने से पूर्व ही इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही ग्रीन फील्ड को कोई नुकसान न पहुंचे इसका भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि इस परियोजना में कल 125 करोड़ रुपए की लागत आएगी और कुल कार्य 1200 मीटर तक कराया जाना है।