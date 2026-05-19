मेरठ में तंत्र-मंत्र के लिए चिता ठंडी हुई, तो श्मशान पहुंचा युवक, निकाली अस्थियां, लोगों में रोष चढ़ा पुलिस के हत्थे

मेरठ के मोरना गांव में एक ऐसी घटना सामने आई है। जिसने पूरे इलाके में चर्चा और नाराजगी पैदा कर दी। गांव के रहने वाले 55 वर्षीय अजब सिंह उर्फ लीलू का लंबे समय से बीमारी के चलते निधन हो गया था। परिवार वालों ने रविवार शाम को गांव के श्मशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार के बाद सभी लोग अपने घर लौट गए। अगली सुबह गांव का रहने वाला ताहिर नाम का युवक श्मशान घाट पहुंचा। बताया जा रहा है कि उसने सिर पर काला कपड़ा बांध रखा था। वह बुझ चुकी चिता से अस्थियां निकालने लगा। उसी दौरान वहां से गुजर रहे एक युवक ने यह सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो बनाने के बाद उसने मृतक के परिवार और गांव के लोगों को इसकी जानकारी दी।