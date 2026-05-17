मेरठ से गाजियाबाद तक AAP की पदयात्रा: संजय सिंह बोले- महंगाई ने तोड़ी जनता की कमर, 93 पेपर लीक ने बर्बाद किए करोड़ों युवाओं के सपने

संजय सिंह ने कहा कि पदयात्रा के पहले चार चरणों को जनता का अच्छा समर्थन मिला। यही समर्थन इस अभियान की ताकत है। उन्होंने लोगों से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सामाजिक अन्याय के खिलाफ इस आंदोलन से जुड़ने की अपील की। साथ ही उन्होंने एक मिस्ड कॉल नंबर जारी कर लोगों से अभियान में शामिल होने को कहा। पहले दिन की यात्रा कमिश्नरी पार्क से शुरू होकर शहर के कई प्रमुख इलाकों से गुजरते हुए ब्रह्मपुरी मेट्रो स्टेशन के पास गणपति भवन पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान पार्टी के कई विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।