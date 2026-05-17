मेरठ का ‘नीला ड्रम’ हत्याकांड, 13 महीने से स्टैंड पर सूखते कपड़े, बंद मकान बयां कर रहा है उस रात की खौफनाक कहानी

यह कहानी ब्रह्मपुरी की मास्टर कॉलोनी में रहने वाले 29 साल के सौरभ कुमार की है। सौरभ लंदन में नौकरी करता था और 24 फरवरी 2025 को ही भारत लौटा था। घर आने के बाद उसने 25 फरवरी को पत्नी मुस्कान का और 28 फरवरी को अपनी बेटी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। लेकिन इसके ठीक बाद, 3 मार्च 2025 की रात को उसकी हत्या कर दी गई। पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर उसे मारने का प्लान बनाया और सौरभ के खाने में बेहोशी की दवा मिला दी। जब सौरभ बेहोश हो गया, तो दोनों ने मिलकर उसकी जान ले ली। इसके बाद पकड़े जाने के डर से शव के करीब 15 टुकड़े किए और उन्हें एक नीले प्लास्टिक के ड्रम में भरकर ऊपर से सीमेंट और मिट्टी से बंद कर दिया।