मेरठ में STF का बड़ा एनकाउंटर: एक लाख का इनामी बदमाश जुबैर ढेर, मुनीर गैंग में मचा हड़कंप

मेरठ में यूपी एसटीएफ और कुख्यात बदमाश जुबैर के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने उसे मार गिराया। लोहिया नगर थाना क्षेत्र के अलीपुर इलाके में हुई इस कार्रवाई के बाद इलाके में देर रात तक पुलिस का भारी बंदोबस्त रहा। जुबैर पर हत्या, लूट और डकैती समेत दो दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज थे और उस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस के अनुसार वह लंबे समय से फरार चल रहा था और लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा था।