अब अलमारी के नीचे बनी सुरंग में मिली अवैध हथियारों की फैक्ट्री, बीसीए छात्र समेत 4 गिरफ्तार

इमरान पर मेरठ के दो थानों और दिल्ली में आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं। कुलदीप और नरेंद्र पर भी मेरठ के विभिन्न थानों में हथियारों से संबंधित कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं। पुलिस दोनों गिरोह के पूरे नेटवर्क और हथियारों के स्रोत व ग्राहकों की जानकारी जुटाने के लिए सभी आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है।