UP ATS ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े दो आतंकियों को किया गिरफ्तार, ओमान भागने वाला था दानियाल

दानियाल बाराबंकी के बदोसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत किंतूर गांव का निवासी है। उसके पिता महमूद पुत्र मोहम्मद हाशिम (60) और मां सूफिया (55) खेती-किसानी करके परिवार का भरण-पोषण करते हैं। परिवार में दानियाल का एक छोटा भाई कुमैल अंसारी और तीन शादीशुदा बहनें हैं। परिवार के अनुसार, दानियाल पिछले डेढ़ साल से मुंबई में काम कर रहा था। हाल ही में वह गांव लौटा था और ओमान जाने की तैयारी कर रहा था। उसका पासपोर्ट भी बन चुका था। छोटे भाई कुमैल ने बताया कि वह खुद डेढ़ साल तक ओमान में था और करीब एक सप्ताह पहले ही घर वापस आया है।