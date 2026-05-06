अखिलेश यादव बोले- फंडिंग की कमी के कारण I-PAC से तोड़ा नाता, हमारे कार्यकर्ता ही बनाएंगे रणनीति

बंगाल में सुवेंदु अधिकारी ने 'जायंट किलर' बनते हुए ममता बनर्जी को उनके ही गढ़ भवानीपुर में मात दी, जिसके बाद राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार का रास्ता साफ हुआ। जानकारों का मानना है कि TMC के इस ढहते किले को देखकर सपा भी अपनी रणनीति को लेकर सतर्क हो गई है, हालांकि अखिलेश यादव ने इन बातों को महज अफवाह बताया है।