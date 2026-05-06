अखिलेश यादव का BJP पर बड़ा आरोप , बोले- ‘चुनाव में हुई धांधली, मेरे पास मौजूद हैं सैकड़ों वीडियो और सबूत’

अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे अभी से 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। उन्होंने इसे लोकतंत्र और संविधान को बचाने की बड़ी लड़ाई बताया। इसी के साथ उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि समाजवादी पार्टी आधी आबादी को पूरा प्रतिनिधित्व देने के लिए संकल्पित है। उनका मानना है कि महिलाओं का आरक्षण पार्टी-आधारित होना चाहिए और इसके लिए पहले जातीय जनगणना होनी चाहिए, ताकि महिलाओं को उनकी आबादी के अनुपात में सही और पारदर्शी आरक्षण मिल सके।