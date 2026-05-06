अखिलेश यादव का BJP पर बड़ा आरोप , बोले- ‘चुनाव में हुई धांधली, मेरे पास मौजूद हैं सैकड़ों वीडियो और सबूत’

अखिलेश यादव का BJP पर बड़ा आरोप | फोटो सोर्स- IANS
Akhilesh Yadav News: समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर चुनावी प्रक्रिया में धांधली और बेईमानी करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उनके पास अनियमितताओं के सैकड़ों वीडियो और शिकायतों के पुख्ता बंडल मौजूद हैं। अखिलेश ने कहा कि अल्पमत की सरकार बनने के बाद भी विपक्षी दलों के साथ अन्याय किया गया, जो लोकतंत्र के लिए बहुत चिंताजनक है।
अखिलेश यादव ने कुंदरकी और रामपुर उपचुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि वहां भारी धांधली हुई और वोटों की डकैती की गई। उन्होंने इसे 'मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया' का खेल करार दिया। इसके साथ ही, चंडीगढ़ और दूसरी जगहों पर हुई गड़बड़ियों का हवाला देते हुए, उन्होंने भाजपा के 10-नम्बरी मॉडल पर भी कड़े सवाल उठाए हैं।
पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए सपा अध्यक्ष ने कहा कि वहां भाजपा ने सत्ता का दुरुपयोग किया और पुलिस व प्रशासन का गलत इस्तेमाल करके वोटों की शर्मनाक लूट की है। वहीं उत्तर प्रदेश के बारे में उन्होंने दावा किया कि यूपी में पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) वोट बैंक की ताकत इतनी ज्यादा है कि भाजपा के पास इसकी कोई काट नहीं है और इसी वजह से भाजपा पूरी तरह बौखलाई हुई है।
अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे अभी से 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। उन्होंने इसे लोकतंत्र और संविधान को बचाने की बड़ी लड़ाई बताया। इसी के साथ उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि समाजवादी पार्टी आधी आबादी को पूरा प्रतिनिधित्व देने के लिए संकल्पित है। उनका मानना है कि महिलाओं का आरक्षण पार्टी-आधारित होना चाहिए और इसके लिए पहले जातीय जनगणना होनी चाहिए, ताकि महिलाओं को उनकी आबादी के अनुपात में सही और पारदर्शी आरक्षण मिल सके।
संबोधन के दौरान सपा अध्यक्ष ने पढ़ाई-लिखाई में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले होनहार छात्रों को भी सम्मानित किया। उन्होंने प्रतापगढ़ के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में टॉप करने वाले सत्यम यादव और ईशान शुक्ला को लैपटॉप देकर सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
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