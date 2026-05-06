राहुल गांधी के खिलाफ CBI जांच की मांग वाली याचिका पर हाई कोर्ट में आज होगी सुनवाई, क्या है मामला?

रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर यह नया हमला माना जा रहा है। यदि अदालत याचिका पर संज्ञान लेते हुए CBI जांच का आदेश देती है तो यह कांग्रेस के लिए राजनीतिक रूप से संवेदनशील साबित हो सकता है। वर्तमान में देश की राजनीति में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखे संघर्ष के बीच यह याचिका काफी चर्चा में है। अदालत आज जो फैसला सुनाएगी, उससे न केवल राहुल गांधी बल्कि पूरे कांग्रेस परिवार की छवि पर भी असर पड़ सकता है। पूरा मामला अब हाई कोर्ट के फैसले पर निर्भर है। आज की सुनवाई के बाद आगे की कार्यवाही तय होगी।