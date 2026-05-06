ये क्या बोल गए कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर? अखिलेश यादव ने भी नहीं छोड़ा मौका, चुटकी लेते हुए क्या-क्या कहा

इस पूरे वाकये के बाद राजभर एक बार फिर बैकफुट पर आ गए हैं। सपा समर्थकों का कहना है कि राजभर लंबे समय तक अखिलेश के साथ रहे हैं, इसलिए उनके अवचेतन मन में अब भी पीडीए ही बसा है। वहीं, राजभर के समर्थकों का कहना है कि यह केवल एक स्लिप ऑफ टंग का है, जिसे विपक्ष बेवजह राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है।

2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच इस छोटे से वीडियो ने यूपी की राजनीति में एक बार फिर हलचल मचा दी है। यह वाकया दिखाता है कि चुनावी माहौल में एक छोटी सी चूक भी विरोधियों के लिए बड़ा हथियार बन सकती है।