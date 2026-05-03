ओमप्रकाश राजभर को बड़ा झटका, मुकेश साहनी की पार्टी में शामिल हुए यूपी अध्यक्ष

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की जातीय और गठबंधन की राजनीति में एक और बड़ा सियासी भूचाल आया है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम चंद्र कश्यप ने पार्टी छोड़कर बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश साहनी की अगुवाई वाली विकसशील इंसान पार्टी (वीआईपी) का दामन थाम लिया है। इस घटनाक्रम को ओमप्रकाश राजभर के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि कश्यप SBSP में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं।