3 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

‘कमल से साइकिल है जलती, इस तरह रोने से किस्मत नहीं बदलती’, BJP ने अखिलेश को दी नसीहत, डिप्टी CM ने दिखाया आईना

UP के दोनों डिप्टी CM पर सपा मुखिया अखिलेश यादव (Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav) के कटाक्ष के बाद शुरू हुई बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। दोनों डिप्टी CM और अखिलेश के बीच में शुरू हुए सियासी घमासान ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की एंट्री हो गई है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Vinay Shakya

May 03, 2026

UP बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी और डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर निशाना साधा (File Photo- Patrika)

उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी घमासान जारी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के कटाक्ष के बाद शुरू हुई बयानबाजी पर अब बीजेपी ने करारा जवाब दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने 'X' पोस्ट के जरिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और नसीहत दी है।

शायराना अंदाज में बीजेपी ने अखिलेश पर साधा निशाना

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने शायराना अंदाज में अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। चौधरी ने अखिलेश यादव को 'X' पर टैग करते हुए लिखा- कमल से साइकिल है जलती, इस तरह रोने से किस्मत नहीं बदलती। सिर्फ तुष्टीकरण से सत्ता नहीं मिलती, हार की हैट्रिक से बौखलाहट है दिखती। पंकज चौधरी के अलावा डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव पर हमला बोला है।

अखिलेश पर भड़के डिप्टी CM

डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने 'X' पर लिखा- सपा बहादुर अखिलेश यादव जी, आपके इशारों पर मर्यादा लांघकर फर्जी PDA परोसने वालों को उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता भली-भांति पहचानती है। सदन में आपकी भाषा और आचरण ही आपके समर्थकों की शैली और व्यवहार में साफ-साफ दिखाई पड़ते हैं। यही आपकी राजनीति की असल फितरत भी बेनकाब करते हैं।

केशव प्रसाद का दावा- 2047 तक सत्ता से दूर रहेगी सपा

केशव प्रसाद मौर्य ने आगे लिखा- साफ है कि 2027 क्या, 2047 तक भी सैफई परिवार का मुख्यमंत्री बनने का सपना अधूरा ही रहेगा। सपा का पूरा इतिहास अराजकता, जुल्म और गुंडागर्दी के काले पन्नों से भरा रहा है। जिसे प्रदेश की जनता अब दोबारा स्वीकार करने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में फिर एक बार कमल खिलेगा और सुशासन कायम रहेगा।

केशव प्रसाद की अखिलेश को सलाह

डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने एक दूसरे पोस्ट में लिखा- अखिलेश यादव जी, आपको एक नेक सलाह है कि आप गलतफहमियों का शिकार न बनें। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी और सरकार का नेतृत्व करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और मेरे साथ समूचा भाजपा नेतृत्व और हर एक भाजपा कार्यकर्ता चट्टान की तरह एकजुट है।


केशव प्रसाद ने आगे लिखा- आपकी 'सपा को सफा' करने का हमारा संकल्प अटल है। बांटो और सत्ता हथियाने की आपकी सारी 'कसरत' धरी की धरी रह जाएगी। सपा की गुंडागर्दी और अराजकता हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। 2017 व 2022 में आपका और आपकी सपा का जो हश्र हुआ था, उससे भी बुरा हाल 2027 में होने जा रहा है। यह गांठ बांध लीजिए।

क्या है पूरा मामला?

यह विवाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की एक 'X'पोस्ट से शुरू हुआ था। दरअसल, ब्रजेश पाठक ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट किया था। इस फोटो पर पाठक ने कैप्शन लिखा- आज लखनऊ में उप मुख्यमंत्री- उत्तर प्रदेश सरकार, केशव प्रसाद मौर्य से स्नेहिल भेंटकर कुशलक्षेम जाना एवं विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। पाठक की इस पोस्ट पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा था। अखिलेश ने पाठक की इस पोस्ट पर सीएम योगी पर भी तंज कसा था। इसके बाद राजनीतिक घमासान शुरू हो गया।


ये भी पढ़ें

‘आप दोनों तो दिखाने को एक साथ हैं, पर मुख्य कहां हैं’, अखिलेश के बयान पर ब्रजेश पाठक का करारा जवाब, जानिए क्या कहा?
जयपुर
Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

political

political news

politics

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

03 May 2026 04:02 pm

Published on:

03 May 2026 03:18 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘कमल से साइकिल है जलती, इस तरह रोने से किस्मत नहीं बदलती’, BJP ने अखिलेश को दी नसीहत, डिप्टी CM ने दिखाया आईना

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Lucknow में बवाल: स्मार्ट मीटर के खिलाफ सड़कों पर उतरी AAP, पुलिस से भिड़ंत, कई हिरासत में

आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, शक्ति भवन के सामने सड़क पर उतरे कार्यकर्ता, कई हिरासत में (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

योगी बोले- जिसकी खुद की डिग्री फर्जी…वह कर रहा था सेलेक्शन, ऐसा था सपा का शासन

लखनऊ

UPSSSC नियुक्ति कार्यक्रम में सीएम योगी का बड़ा दावा, 9 लाख नौकरियां और पारदर्शी भर्ती पर जोर

UPSSSC ने नव-नियुक्त कनिष्ठ विश्लेषकों (औषधि) व दंत स्वास्थ्य वैज्ञानिकों को दिए नियुक्ति पत्र (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट आया सामने; विवाद से बचने के लिए मतदाता सूची का फिर हो रहा सत्यापन

big update regarding up panchayat elections re verification of voter list begins lucknow
लखनऊ

Lucknow Night Chaos: लखनऊ के गोमती नगर में देर रात क्लब से निकले युवकों ने तेज रफ्तार गाड़ियों से हुड़दंग मचाया। साइबर टावर से 1090 चौराहे तक लोगों में दहशत फैल गई।

गोमती नगर में देर रात रईसजादों का हुड़दंग: साइबर टावर से 1090 चौराहे तक तेज रफ्तार कारों का तांडव, आमजन सहमे (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.