योगी बोले- जिसकी खुद की डिग्री फर्जी…वह कर रहा था सेलेक्शन, ऐसा था सपा का शासन

खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएं 5 से बढ़कर 18 हो गई हैं, जबकि खाद्य सुरक्षा लैब्स 6 से बढ़कर 18 हो गई हैं। कनिष्ठ विश्लेषकों की संख्या 44 से बढ़कर 401 हो गई है। अब हर मंडल स्तर पर आधुनिक लैब उपलब्ध होने से नमूना जांच क्षमता कई गुना बढ़ गई है। CM योगी ने कहा कि पहले स्टाफ, लैब और उपकरणों की कमी के कारण मिलावट पर अंकुश नहीं लग पाता था। अब दूध, खाद्य तेल और मिठाई जैसी चीजों की सख्त जांच हो रही है। उन्होंने मिलावट को ‘सोशल क्राइम’ करार देते हुए दोषियों की सार्वजनिक शर्मिंदगी का सुझाव दिया।