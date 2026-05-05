बंगाल फतह के बाद भाजपा का मिशन यूपी: शुभेंदु अधिकारी ने अखिलेश यादव को दी 2027 में खात्मे की खुली चुनौती

Akhilesh Yadav vs BJP: पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को भवानीपुर सीट से हराकर जायंट किलर के रूप में उभरे शुभेंदु अधिकारी ने अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। जीत का सर्टिफिकेट मिलते ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अब विपक्ष के अन्य नेताओं की तरह उनका भी नंबर आने वाला है। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि बीजेपी अब 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतिक रूप से विपक्ष को घेरने में जुट गई है।