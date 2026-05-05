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मुरादाबाद

मासूम से दरिंदगी की कोशिश, मुरादाबाद पुलिस ने चंद घंटों में दबोचा आरिफ, खाली प्लॉट में ले गया था दरिंदा..

Moradabad Crime: मानवता को शर्मसार करने वाली एक वारदात सामने आई है, जहां एक मासूम बच्ची को बहला-फुसलाकर उसकी अस्मत से खिलवाड़ करने की कोशिश की गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए चंद घंटों के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

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मुरादाबाद

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Mohd Danish

May 05, 2026

moradabad pakbara minor abuse accused arrested

मुरादाबाद पुलिस ने चंद घंटों में दबोचा आरिफ..

Minor Abuse Accused Moradabad:उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। इसी क्रम में थाना पाकबड़ा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। पुलिस की इस तत्परता ने स्थानीय स्तर पर सुरक्षा का भरोसा जगाया है।

खाली प्लॉट में बहला-फुसलाकर ले गया था दरिंदा

घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, दिनांक 05 मई 2026 को थाना पाकबड़ा क्षेत्र की रहने वाली एक पीड़िता की मां (वादिनी) ने थाने पहुंचकर पुलिस को आपबीती सुनाई। शिकायत में बताया गया कि आरोपी ने उनकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर एक खाली प्लॉट में ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकतें कीं। आरोपी ने बच्ची के नाजुक अंगों के साथ छेड़छाड़ करते हुए दुष्कर्म (गलत काम) करने का पुरजोर प्रयास किया। बच्ची की चीख-पुकार और परिजनों की सतर्कता के कारण आरोपी अपने मंसूबों में पूरी तरह कामयाब नहीं हो सका।

BNS और पॉक्सो एक्ट की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज

परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना पाकबड़ा पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कानूनी कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मु0अ0सं0 105/2026 पंजीकृत किया है। इस मामले में नए कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2) और 65(2) के साथ-साथ बच्चों के संरक्षण के लिए बने 3/4 पॉक्सो (POCSO) अधिनियम के तहत कठोर केस दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि मासूमों के खिलाफ ऐसे जघन्य अपराधों में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

आरोपी आरिफ की गिरफ्तारी

विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में थाना पाकबड़ा पुलिस की एक टीम गठित की गई। सटीक सूचना और तकनीकी सर्विलांस की मदद से आज यानी 05 मई 2026 को ही पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। पकड़े गए अभियुक्त की पहचान आरिफ पुत्र महफूज, निवासी ग्राम तेली वाली मढैया, थाना पाकबड़ा, जनपद मुरादाबाद के रूप में हुई है। फिलहाल, मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है।

क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की अपील

इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है ताकि स्थानीय नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों में सुरक्षा का भाव बना रहे। पाकबड़ा थाना पुलिस का कहना है कि समाज के प्रति ऐसे घृणित अपराध करने वालों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई जा रही है। साथ ही, पुलिस ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या घटना की सूचना तत्काल नजदीकी पुलिस स्टेशन या 'यूपी 112' पर दें, ताकि समय रहते अपराधियों पर नकेल कसी जा सके।

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Published on:

05 May 2026 07:18 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / मासूम से दरिंदगी की कोशिश, मुरादाबाद पुलिस ने चंद घंटों में दबोचा आरिफ, खाली प्लॉट में ले गया था दरिंदा..

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