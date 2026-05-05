मासूम से दरिंदगी की कोशिश, मुरादाबाद पुलिस ने चंद घंटों में दबोचा आरिफ, खाली प्लॉट में ले गया था दरिंदा..

इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है ताकि स्थानीय नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों में सुरक्षा का भाव बना रहे। पाकबड़ा थाना पुलिस का कहना है कि समाज के प्रति ऐसे घृणित अपराध करने वालों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई जा रही है। साथ ही, पुलिस ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या घटना की सूचना तत्काल नजदीकी पुलिस स्टेशन या 'यूपी 112' पर दें, ताकि समय रहते अपराधियों पर नकेल कसी जा सके।