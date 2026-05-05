Moradabad Murder: प्रॉपर्टी डीलर को पहले फरसे से काटा, फिर सीने में उतार दी गोलियां; मौके पर ही मौत

Moradabad Property Dealer Murder:मुरादाबाद जिले के बिलारी थाना क्षेत्र से सोमवार रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां प्रॉपर्टी डीलर रंजीत चौहान (34) की बेरहमी से हत्या कर दी गई। घर के बाहर टहल रहे रंजीत पर पहले फरसे से हमला किया गया और फिर उनके पेट में गोली मार दी गई। इस सनसनीखेज घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।