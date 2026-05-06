मई में बच्चों की मौज, इस तारीख से बच्चों के स्कूलों की हो जाएगी छुट्टी, देखें पूरी लिस्ट

दिल्ली-एनसीआर

राजधानी में पारा 44 डिग्री तक जाने की आशंका है। इसे देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में 11 मई से 30 जून 2026 तक गर्मियों की छुट्टियों घोषित की गई है। अगर गर्मी ज्यादा बढ़ी, तो तारीखों में बदलाव भी हो सकता है।दिल्ली के शिक्षा विभाग द्वारा 11 मई से 30 जून 2026 तक गर्मियों की छुट्टियों की घोषणा की गई है। इस दौरान छात्रों को पूरे 50 दिनों का अवकाश मिलेगा और सभी स्कूल 1 जुलाई 2026 को फिर से खुलेंगे। इसके अलावा, अत्यधिक गर्मी के कारण कुछ स्थानों पर स्कूल टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है।