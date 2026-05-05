बंगाल में भाजपा की जीत का बृजभूषण शरण सिंह ने इस बड़े नेता को दिया क्रेडिट, बता दिया ‘हनुमान’

5 मई को गोंडा स्थित अपने आवास विष्णोहरपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि बंगाल में मिली विजय का सारा श्रेय अमित शाह की कुशल रणनीति और दूरदर्शी नेतृत्व को जाता है। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने पूरी चुनावी बिसात तैयार की और जीत का खाका खींचा, जिसके सुखद परिणाम अब सामने हैं।