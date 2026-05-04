आंधी- तूफान से टूटे बिजली के तार में फंसा ऑटो पलटा, महिला की गई जान, परिवार में मचा कोहराम

गोंडा जिले के इटियाथोक थाना क्षेत्र में सोमवार दोपहर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। जिसने एक परिवार को गहरे दुख में डाल दिया। यह हादसा गोंडा-बलरामपुर रोड पर गिलौली नवागांव के पास हुआ। जहां अचानक 11000 वोल्ट की बिजली लाइन का तार टूटकर सड़क पर गिर पड़ा। इसी दौरान एक ऑटो-रिक्शा वहां से गुजर रहा था। जिसमें बलरामपुर जिले के एक परिवार के लोग सवार थे। यह परिवार गुजरात से ट्रेन के जरिए गोंडा पहुंचा था। वहां से ऑटो बुक कर अपने गांव लौट रहा था। लेकिन रास्ते में यह सफर हादसे में बदल गया।