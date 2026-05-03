अब यदि मोबाइल खो गया… तो बिल्कुल ना हो परेशन तुरंत करें ये काम, यहां की पुलिस ने 16 महीने में बरामद किए 695 फोन

गोंडा जिले में अपराध नियंत्रण और आमजन को राहत देने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को उल्लेखनीय सफलता हासिल हुई है। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के निर्देशन में सर्विलांस टीम और जनपद के सभी थानों की संयुक्त टीमों ने गुम हुए मोबाइल फोनों की बरामदगी के लिए व्यापक अभियान चलाया। इस अभियान के परिणामस्वरूप विभिन्न कंपनियों के कुल 251 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। जिनकी अनुमानित कीमत करीब 51 लाख रुपये आंकी गई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पिछले वर्ष से अब तक कुल 695 मोबाइल फोन बरामद किए जा चुके हैं। जो पुलिस की सक्रियता और तकनीकी दक्षता को दर्शाता है।