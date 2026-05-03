Gonda Accident: एक झटके में उजड़ा परिवार: दूध टैंकर की टक्कर से पति-पत्नी और बेटे की मौत

Gonda Accident: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में रविवार को हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। अयोध्या-नवाबगंज मार्ग पर कनकपुर गांव के पास एक ही परिवार के तीन लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। जानकारी के अनुसार, बस्ती जिले के गंगानगर के रहने वाले 45 वर्षीय मानसिंह अपनी पत्नी उर्मिला (40) और 12 वर्षीय बेटे लवकुश के साथ बाइक से कैसरगंज स्थित रिश्तेदारी में जा रहे थे। सफर सामान्य चल रहा था। लेकिन कनकपुर गांव के पास अचानक पीछे से आ रहे तेज रफ्तार दूध के टैंकर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उर्मिला और उनके बेटे लवकुश की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, गंभीर रूप से घायल मानसिंह को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस घटना ने एक परिवार को हमेशा के लिए खत्म कर दिया।