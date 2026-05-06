6 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

IPL मैचों में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए लगाए गए कैमरों के उपकरण चोरी, 7 मई को होना है LSG vs RCB का मैच

Lucknow IPL News : लखनऊ में LSG vs RCB मैच से पहले सुरक्षा में बड़ी चूक! शहीद पथ पर लगे 40 सीसीटीवी कैमरों के उपकरण चोरी होने से ट्रैफिक मॉनिटरिंग ठप हो गई है। चोरों ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत लगे कैमरों से करीब 1.25 लाख के बैटरी और यूपीएस पार कर दिए हैं।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

May 06, 2026

लखनऊ में लगे कैमरों के उपकरण चोरी, PC- IANS

लखनऊ : गोमती नगर विस्तार इलाके में सेफ सिटी परियोजना के तहत लगाए गए सीसीटीवी कैमरों से जुड़े उपकरण चोरी हो गए हैं। यहां शहीद पथ पर लगे करीब 40 कैमरे बंद हैं, जिससे ट्रैफिक मॉनिटरिंग और सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। चोरी हुए सामान की कीमत करीब 1.25 लाख रुपए बताई गई है।

सीसीटीवी कैमरों की देखरेख करने वाली कंपनी के कर्मचारी विनोद यादव ने गोमती नगर विस्तार थाने में दी तहरीर में बताया कि लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अंतर्गत शहीद पथ पर पोल और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। 25 अप्रैल की रात करीब 10:49 बजे अज्ञात चोर पोल माउंट से स्विच, बैटरी और यूपीएस समेत अन्य उपकरण निकाल ले गए।

1.25 की कीमत के बताए जा रहे उपकरण

तहरीर में बताया गया है कि गोमती नगर विस्तार में लगे सीसीटीवी कैमरों के जरूरी उपकरण, जैसे स्विच, बैटरी और यूपीएस करीब 1.25 लाख रुपए की कीमत के थे, जो किसी अज्ञात व्यक्ति ने चोरी कर लिए हैं। इस वजह से कैमरे फिलहाल बंद हैं और काम नहीं कर रहे। इन कैमरों का इस्तेमाल ट्रैफिक पुलिस वाहनों की निगरानी, आईपीएल मुकाबलों के दौरान शहीद पथ पर ट्रैफिक कंट्रोल, महिलाओं की सुरक्षा और अपराध रोकथाम के लिए होता था। उपकरण चोरी होने से यह निगरानी फिलहाल प्रभावित हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले में जांच में जुटी है।

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के दौरान लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडिमय में अब तक 4 मैच खेले गए हैं। यहां 1 अप्रैल को इस सीजन का पहला मैच खेला गया था, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराया। इसके बाद 12 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स को गुजरात टाइटंस के हाथों 7 विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी। राजस्थान रॉयल्स ने 22 अप्रैल को मेजबान टीम के खिलाफ 40 रन से जीत दर्ज की थी। इसके बाद 26 अप्रैल को खेले गया मुकाबला टाई रहा, जिसके बाद केकेआर ने सुपर ओवर में एलएसजी को हराया।

7 मई को है LSG vs RCB का मैच

इस स्टेडियम में 7 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा, जिसके बाद इसी मैदान पर 15 मई को एलएसजी का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। 23 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स इकाना स्टेडियम में आमने-सामने होंगी।

ये भी पढ़ें

बृजभूषण सिंह के सपा में आने के सवाल पर क्या बोले अखिलेश यादव, जानें पूरा मामला
लखनऊ
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 May 2026 09:21 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / IPL मैचों में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए लगाए गए कैमरों के उपकरण चोरी, 7 मई को होना है LSG vs RCB का मैच

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अखिलेश यादव बोले- फंडिंग की कमी के कारण I-PAC से तोड़ा नाता, हमारे कार्यकर्ता ही बनाएंगे रणनीति

लखनऊ

अखिलेश यादव का BJP पर बड़ा आरोप , बोले- ‘चुनाव में हुई धांधली, मेरे पास मौजूद हैं सैकड़ों वीडियो और सबूत’

Akhilesh yadav, election fraud, up politics, india alliance
लखनऊ

मई में बच्चों की मौज, इस तारीख से बच्चों के स्कूलों की हो जाएगी छुट्टी, देखें पूरी लिस्ट

May 2026 School Holidays , Heatwave in India , Delhi Summer Vacation
लखनऊ

UP में स्थापित होगी अत्याधुनिक गोला-बारूद बनाने की यूनिट, ब्रिटिश कंपनी करेगी ₹300 करोड़ का निवेश

up gps survey of sugarcane crops to be conducted preparations begin on cm yogi instructions
लखनऊ

बंगाल में ममता का इस्तीफा देने से इनकार: UP की सियात में बढ़ी तकरार, BJP और सपा के बीच सियासी संग्राम

UP Politics
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.