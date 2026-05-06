IPL मैचों में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए लगाए गए कैमरों के उपकरण चोरी, 7 मई को होना है LSG vs RCB का मैच

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के दौरान लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडिमय में अब तक 4 मैच खेले गए हैं। यहां 1 अप्रैल को इस सीजन का पहला मैच खेला गया था, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराया। इसके बाद 12 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स को गुजरात टाइटंस के हाथों 7 विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी। राजस्थान रॉयल्स ने 22 अप्रैल को मेजबान टीम के खिलाफ 40 रन से जीत दर्ज की थी। इसके बाद 26 अप्रैल को खेले गया मुकाबला टाई रहा, जिसके बाद केकेआर ने सुपर ओवर में एलएसजी को हराया।