Weather Update: मौसम ने ली करवट, तेज आंधी के साथ पश्चिम UP के कई जिलों में झमाझम बारिश, ओले गिरने से बागवनी में बड़ा नुकसान

अचानक बदले मौसम का फसलों पर असर हुआ है। बागवानी फसलों, विशेष रूप से आम और लीची को आंधी और बारिश से भारी नुकसान पहुंचा है। इसके अलाला किसानों की तैयार खड़ी फसलें जमीन पर गिर गई हैं। बागवानी किसानों ने बताया कि आम की दशहरी और लंगड़ा जैसी किस्मों के साथ-साथ लीची के गुच्छे भी तेज हवा का सामना नहीं कर सके। आंधी की वजह से काफी नुकसान हुआ है। वहीं, गन्ना किसानों का कहना है कि यह बारिश से फसल के लिए लाभकारी है।