मोनू का सोनू की बीवी से और सोनू का मोनू की पत्नी से था अफेयर, ब्लैकमेलिंग के बाद हुआ ये कांड

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के खुंटी गांव में अवैध संबंधों, ब्लैकमेलिंग और बदले की भावना ने एक खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया। 2 मई 2026 की सुबह खेतों में 30 वर्षीय महिला गुलफशां का शव मिला। उसके चेहरे और शरीर पर गहरी चोटों के निशान थे। प्रथम दृष्टया किसी अज्ञात हमलावर का मामला लग रहा था, लेकिन पुलिस जांच ने रिश्तों के गंदे जाल को उजागर कर दिया।