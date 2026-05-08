8 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मेरठ

UP Weather Update: प्री मानसून की रफ्तार तेज, अगले 144 घंटे में इन जिलों में भारी बारिश, येलो अलर्ट जारी

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में प्री-मानसून की गतिविधियां तेज हो गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 6 दिन 8, 9, 10, 11, 12 और 13 मई के बीच बारिश का अलर्ट जारी किया है।आइए जानते हैं अगले 144 घंटों में किस जिले में कैसा रहेगा मौसम।

2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Aman Pandey

May 08, 2026

Pre-Mansoon, UP Weather Update, यूपी मौसम समाचार, यूपी बारिश अलर्ट, UP Rain Alert, उत्तर प्रदेश मौसम अपडेट, IMD Weather Alert, यूपी में बारिश कब होगी, यूपी आंधी बारिश अलर्ट, UP Weather Today, यूपी मौसम विभाग अपडेट, उत्तर प्रदेश बारिश समाचार, यूपी तूफान अलर्ट, यूपी में तेज हवाएं, UP Mausam News

मौसम विभाग ने यूपी में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है।

यूपी में अचानक मौसम ने करवट ले ली है। भीषण गर्मी के बीच कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक, यूपी में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। कई जिलों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश (Heavy Rain) की संभावना है। इस दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के मौसम(UP Weather ) में बदलाव की वजह पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती परिसंचरण कर सक्रिय होना है।

इन जिलों में आंधी-बारिश का सबसे ज्यादा खतरा

आईएमडी ने बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, कानपुर नगर, कानपुर देहात, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, झांसी और ललितपुर समेत कई जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक इन इलाकों में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है।

इसके अलावा गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, जौनपुर, मऊ और आजमगढ़ जैसे जिलों में भी मेघगर्जन और बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।

अगले 6 दिनों तक यूपी का मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक, यूपी में अगले 6 दिनों यानी 144 घंटे तक मौसम(Weather Update) का मिजाज लगातार बदलता रहेगा। 8 मई को पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कई जिलों में भारी से अतिभारी बारिश(Rain Alert) होगी। 9 मई को पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रह सकता है, जबकि पूर्वी यूपी के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बिजली चमकने के आसार हैं। 10 और 11 मई को दोनों हिस्सों में मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना जताई गई है।

12 मई से फिर बदलेगा मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक, 12 मई से एक बार फिर मौसम बदलेगा। पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होगी। वहीं, 13 मई को भी प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी-तूफान के साथ होगी। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और बिजली चमकने के समय खुले स्थानों से दूर रहने की सलाह दी है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

08 May 2026 06:14 pm

Published on:

08 May 2026 06:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / UP Weather Update: प्री मानसून की रफ्तार तेज, अगले 144 घंटे में इन जिलों में भारी बारिश, येलो अलर्ट जारी

बड़ी खबरें

View All

मेरठ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मेरठ में बेटी के कंकाल के साथ महीनों रहा पिता बोला- मुझे लगता था कि बेटी जिंदा हो जाएगी

crime news, meerut News, uttar pradesh crime, meerut latest news, meerut news in hindi, meerut samachar, meerut news, daughter body, uttar pradesh news, shocking case, police investigation
मेरठ

अब अलमारी के नीचे बनी सुरंग में मिली अवैध हथियारों की फैक्ट्री, बीसीए छात्र समेत 4 गिरफ्तार

मेरठ

10 वाला बिस्कुट कितने का है जी… फिर फंसे यूट्यूबर शादाब जकाती…ज्वेलरी शोरूम सील, ओपनिंग के दिन हुए थे गिरफ्तार

शादाब जकाती फोटो सोर्स insta अकाउंट
मेरठ

Weather Update: मौसम ने ली करवट, तेज आंधी के साथ पश्चिम UP के कई जिलों में झमाझम बारिश, ओले गिरने से बागवनी में बड़ा नुकसान

Rajasthan Weather Update
मेरठ

मोनू का सोनू की बीवी से और सोनू का मोनू की पत्नी से था अफेयर, ब्लैकमेलिंग के बाद हुआ ये कांड

मेरठ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.