UP Weather Update: प्री मानसून की रफ्तार तेज, अगले 144 घंटे में इन जिलों में भारी बारिश, येलो अलर्ट जारी

यूपी में अचानक मौसम ने करवट ले ली है। भीषण गर्मी के बीच कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक, यूपी में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। कई जिलों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश (Heavy Rain) की संभावना है। इस दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के मौसम(UP Weather ) में बदलाव की वजह पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती परिसंचरण कर सक्रिय होना है।