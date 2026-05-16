16 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मेरठ

मेरठ का कुख्यात गैंगस्टर उधम सिंह फरार, नेपाल भागने की खबर; पुलिस की तीन राज्यों में छापेमारी

Gangster Udham Singh Karnawal Meerut : पश्चिमी यूपी के कुख्यात गैंगस्टर उधम सिंह करनावल पर मेरठ पुलिस ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। फर्जी दस्तावेजों से जमानत लेने के बाद फरार उधम सिंह के देहरादून के रास्ते नेपाल भागने की खबर है।

2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Avaneesh Kumar Mishra

May 16, 2026

Udham-Singh

यूपी का कुख्यात गैंगस्टर, PC- X(Narendra Nath Mishra )

मेरठ(Gangster Udham Singh Karnawal Meerut) : योगी सरकार की माफिया सूची में शामिल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर उधम सिंह करनावल की तलाश में यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली में पुलिस की पांच टीमें छापेमारी कर रही हैं। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमानत हासिल करने के मामले में बुधवार रात मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडेय ने उसके सिर पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया है।

उधम सिंह डी-50 गैंग का सरगना है। वह 26 मार्च 2026 को उन्नाव जेल से लगभग 4 साल 8 महीने बाद जमानत पर रिहा हुआ था। 9 अप्रैल 2026 को सरूरपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, एक व्यक्ति अनवर को शेखर नाम के व्यक्ति ने आसान ऋण दिलाने के नाम पर उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड और हस्ताक्षर ले लिए। बाद में पता चला कि ये दस्तावेज उधम सिंह की जमानत के लिए इस्तेमाल किए गए।

कोर्ट ने इस मामले की रिपोर्ट पर उधम सिंह की जमानत रद्द कर दी और उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। अब एसटीएफ सहित पुलिस की टीमें उसकी तलाश में जुटी हैं।

वायरल वीडियो और पुराना कनेक्शन

एक तरफ पुलिस घेराबंदी कर रही है, तो दूसरी ओर 22 जुलाई 2021 का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें उधम सिंह तत्कालीन सीओ सरधना आरपी शाही के साथ अपने गांव करनावल के घर पर दिख रहा है। गैंगस्टर टशन में कहता नजर आ रहा है। 'सीओ साहब के साथ भी वीडियो बनाना है।' वीडियो में पुलिस अधिकारी और परिवार के लोग हंसते हुए दिख रहे हैं।

2011 में आरोपी ने किया था आत्मसमर्पण

उधम सिंह पर 50 से अधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें हत्या, रंगदारी, लूट, डकैती और गैंगवार शामिल हैं। वह योगेश भदौरा गैंग से गैंगवार के लिए भी चर्चा में रहा। 2011 में गाजियाबाद कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था और लंबे समय तक जेल में बंद रहा, जहां से वह गैंग चलाता रहा। खौफ के कारण गवाह उसके खिलाफ मुंह नहीं खोलते, जिससे वह कई मामलों में बरी भी हो चुका है।

2021 में रिहाई के बाद उसने बैंक स्टाफ को धमकाकर लोन दिलवाने की कोशिश की थी। उसके खिलाफ रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) भी लगाया जा चुका है।

देहरादून से भाग गया नेपाल

पुलिस सूत्रों और सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इनाम घोषित होते ही उधम सिंह नेपाल भाग गया है। उसकी दूसरी पत्नी गीतांजलि काठमांडू में रहती है (जिसकी पहली शादी एक डिप्टी एसपी से हुई थी)। देहरादून एयरपोर्ट की फुटेज और काठमांडू में उसके साथ वायरल वीडियो भी सामने आए हैं।

इसके अलावा एक महीने पुराना वीडियो वायरल है जिसमें वह चंडीगढ़ के पास बीयर खरीदते दिख रहा है। उसके डिस्को और जिम वाले वीडियो भी सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं। मेरठ पुलिस का कहना है कि सभी संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

ये भी पढ़ें

आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हादसा, कंटेनर में घुसी कार, 5 लोगों की मौत, हरियाणा के रहने वाले हैं सभी
आजमगढ़
Azamgarh-Accident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

16 May 2026 08:59 pm

Published on:

16 May 2026 08:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / मेरठ का कुख्यात गैंगस्टर उधम सिंह फरार, नेपाल भागने की खबर; पुलिस की तीन राज्यों में छापेमारी

बड़ी खबरें

View All

मेरठ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘एक शेर चला गया, 2 जिंदा हैं, देखना अभी कितने जनाजे उठेंगे’, भाई का शव लेने पहुंची बहन ने दी चेतावनी

criminal zubair killed
मेरठ

मेरठ में STF का बड़ा एनकाउंटर: एक लाख का इनामी बदमाश जुबैर ढेर, मुनीर गैंग में मचा हड़कंप

Meerut STF Encounter, Zubair Encounter
मेरठ

दारोगा का गजब कारनामा: युवक को मुर्गा बनाया, पीठ पर ईंट रखी, अब वायरल हो रहा वीडियो

AI Image
मेरठ

हिंदू-मुस्लिम युवतियों को इंस्टाग्राम पर हुआ प्यार, जयपुर की लड़की पहुंची मेरठ, थाने में बोली- ‘हम पति-पत्नी की तरह साथ रहेंगे’

Instagram love, Hindu Muslim couple
मेरठ

UP Weather Update: मौसम ने ली करवट, अगले 144 घंटे में इन जिलों में भारी बारिश, येलो अलर्ट जारी

Pre-Mansoon, UP Weather Update, यूपी मौसम समाचार, यूपी बारिश अलर्ट, UP Rain Alert, उत्तर प्रदेश मौसम अपडेट, IMD Weather Alert, यूपी में बारिश कब होगी, यूपी आंधी बारिश अलर्ट, UP Weather Today, यूपी मौसम विभाग अपडेट, उत्तर प्रदेश बारिश समाचार, यूपी तूफान अलर्ट, यूपी में तेज हवाएं, UP Mausam News
मेरठ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.