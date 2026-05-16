मेरठ का कुख्यात गैंगस्टर उधम सिंह फरार, नेपाल भागने की खबर; पुलिस की तीन राज्यों में छापेमारी

उधम सिंह डी-50 गैंग का सरगना है। वह 26 मार्च 2026 को उन्नाव जेल से लगभग 4 साल 8 महीने बाद जमानत पर रिहा हुआ था। 9 अप्रैल 2026 को सरूरपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, एक व्यक्ति अनवर को शेखर नाम के व्यक्ति ने आसान ऋण दिलाने के नाम पर उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड और हस्ताक्षर ले लिए। बाद में पता चला कि ये दस्तावेज उधम सिंह की जमानत के लिए इस्तेमाल किए गए।