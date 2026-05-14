‘एक शेर चला गया, 2 जिंदा हैं, देखना अभी कितने जनाजे उठेंगे’, भाई का शव लेने पहुंची बहन ने दी चेतावनी

STF के ASP बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि जुबैर पहले मुनीर गैंग का शॉर्प शूटर था। वह गिरोह के लिए वारदात को अंजाम देता था। बिजनौर के स्योहारा कस्बे के सहसपुर से 12वीं में फेल होने के बाद वर्ष 2009 में वह AMU में दाखिला लेने के लिए पहुंचा था। इसके बाद वह अपराध के रास्ते पर चल पड़ा। जुबैर ने गैंग से जुड़े यासिर-फहद की मदद से पिस्टल खरीदकर सोशल मीडिया पर 'द किलिंग मशीन ए गैंग' नाम से ग्रुप बनाया। इस गैंग के जरिए जुबैर ने कई वारदातों को अंजाम दिया।